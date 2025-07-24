«Сезон отыграет». Гришин — о Модриче в «Милане»

Бывший российский футболист Александр Гришин прокомментировал переход хорватского полузащитника Луки Модрича в «Милан». Ранее Модрич выступал за мадридский «Реал».

«Как минимум сезон он отыграет, потому что в следующем году чемпионат мира. Я так думаю, он готовится через «Милан» попасть в сборную Хорватии и выступить на чемпионате мира. Если «Милан» будет всё устраивать, то контракт продлят. Здесь можно говорить, что это профессионал высокого уровня, большой мастер. Думаю, что он ещё не один год поиграет на высоком уровне. Зная проблемы «Милана», клуб не зря взял игрока такого уровня в центр поля, который будет дирижировать игрой», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Последние 13 лет полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболиста года от УЕФА и ФИФА. В составе сборной Хорватии Модрич отыграл 188 матчей, выходил с ней в финал чемпионата мира и становился бронзовым призёром турнира.