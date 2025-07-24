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Гендиректор «Балтики» Измайлов отреагировал на слова Талалаева об интересе к Берише

Гендиректор «Балтики» Измайлов отреагировал на слова Талалаева об интересе к Берише
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов отреагировал на информацию об интересе главного тренера Андрея Талалаева к бывшему футболисту грозненского «Ахмата» Бернарду Берише.

— Андрей Талалаев рассказал, что общался с бывшим игроком «Ахмата» Беришей. Вам был бы интересен этот футболист?
— Я не слышал об этом. Давайте мы это обсудим с ним и спортивным отделом. Я должен говорить о заключительном положении, когда переговорим.

— Игроки на его позицию нужны «Балтике»?
— Любой команде требуются сильные игроки, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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