Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» подписал спонсорский контракт с крупнейшим в мире производителем электромобилей

«Интер» подписал спонсорский контракт с крупнейшим в мире производителем электромобилей
Комментарии

«Интер» подписал договор о сотрудничестве с производителем электромобилей BYD. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте. Китайская компания является крупнейший в мире по производству электрокаров.

BYD будет поставлять индивидуально разработанные автомобили игрокам, тренерскому штабу и руководству итальянского клуба. В общей сумме планируется отдать 70 машин в течение трёх лет совместной работы между сторонами. Кроме этого, азиатский изготовитель планирует создать ограниченную серию электромобилей в цветах миланского клуба для фанатов «нерадзурри».

Стоит сказать, что китайская компания за 2024 год произвела чуть больше четырёх миллионов машин, что в два раза больше, чем у их преследователя — американской Tesla.

Материалы по теме
ФИФА озолотила кучу участников КЧМ! Сколько заработали «Челси», «Реал», «ПСЖ» и другие?
ФИФА озолотила кучу участников КЧМ! Сколько заработали «Челси», «Реал», «ПСЖ» и другие?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android