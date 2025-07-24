«Интер» подписал спонсорский контракт с крупнейшим в мире производителем электромобилей

«Интер» подписал договор о сотрудничестве с производителем электромобилей BYD. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте. Китайская компания является крупнейший в мире по производству электрокаров.

BYD будет поставлять индивидуально разработанные автомобили игрокам, тренерскому штабу и руководству итальянского клуба. В общей сумме планируется отдать 70 машин в течение трёх лет совместной работы между сторонами. Кроме этого, азиатский изготовитель планирует создать ограниченную серию электромобилей в цветах миланского клуба для фанатов «нерадзурри».

Стоит сказать, что китайская компания за 2024 год произвела чуть больше четырёх миллионов машин, что в два раза больше, чем у их преследователя — американской Tesla.