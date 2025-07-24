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Данил Глебов стал лидером 1-го тура РПЛ по общему пробегу за матч

Данил Глебов стал лидером 1-го тура РПЛ по общему пробегу за матч
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов показал наибольший результат по общей дистанции за матч в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Глебов в матче с калининградской «Балтикой» (1:1) пробежал 12 822 метра. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Топ-5 игроков по общей дистанции за матч в 1-м туре Российской Премьер-Лиги:

1. Данил Глебов («Динамо» Москва) — 12 822 м;
2. Даниил Фомин («Динамо» Москва) — 12 710 м;
3. Алекса Джурасович («Акрон») — 12 435 м;
4. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 12 197 м;
5. Андрей Мендель («Балтика») — 12 121 м.

Во 2-м туре РПЛ «Динамо» дома примет «Ростов» 26 июля.

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