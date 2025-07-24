Агент Головина раскритиковал издание L'Equipe за фейковые новости об игроке «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, высказался об информации издания L'Equipe, что футболист отказал российским клубам в переходе.

«Комментировать фейк, который не в первый раз распространяет L'Equipe, совсем нет желания. Мы сотрудничаем только с порядочными и реально хорошими изданиями. Больше на эти фейковые новости мне сказать нечего. Вы представляете, сколько фейков? Думали, что L'Equipe серьёзное издание, а по факту видим, что всё хуже и хуже», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.