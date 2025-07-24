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Агент Головина раскритиковал издание L'Equipe за фейковые новости об игроке «Монако»

Агент Головина раскритиковал издание L'Equipe за фейковые новости об игроке «Монако»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, высказался об информации издания L'Equipe, что футболист отказал российским клубам в переходе.

«Комментировать фейк, который не в первый раз распространяет L'Equipe, совсем нет желания. Мы сотрудничаем только с порядочными и реально хорошими изданиями. Больше на эти фейковые новости мне сказать нечего. Вы представляете, сколько фейков? Думали, что L'Equipe серьёзное издание, а по факту видим, что всё хуже и хуже», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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