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«Зенит» заявил Вендела для участия в сезоне-2025/2026 РПЛ

«Зенит» заявил Вендела для участия в сезоне-2025/2026 РПЛ
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Санкт-петербургский «Зенит» внёс полузащитника Вендела в заявку на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Иттихад» предлагал за переход Вендела € 30 млн, но футболист отказался покидать российский клуб. О том, что Вендел вернулся в расположение клуба, сообщили только 16 июля.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Вендел провёл 22 матча, в которых забил один мяч и оформил 10 голевых передач. Также на его счету четыре игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 18 млн.

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