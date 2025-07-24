РФС потребовал в суде взыскать с «Томи» 41,9 млн рублей

Российский футбольный союз (РФС) обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании с томской «Томи» 41 918 211,71 рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было зарегистрировано во вторник, 22 июля. Основания исковых требований и другие подробности дела не указаны.

В июне 2022 года стало известно, что «Томь» не смогла получить лицензию РФС для выступлений в Первой лиге в сезоне-2022/2023. При этом клуб официально заявил, что будет получать лицензию для выступления уровнем ниже. В итоге «Томь» так и не получила лицензию и потеряла профессиональный статус.