Стали известны арбитры, которые обслужат матчи 2-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

25 июля, пятница

«Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Андрей Филипкин, Артём Перов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.

26 июля, суббота

«Спартак» – «Балтика»: судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – «Ростов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Акрон»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.

27 июля, воскресенье

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Оренбург» – «Динамо» Махачкала: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк; АVAR– Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мацюра.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мартынов.