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«Акрон» расторг контракт с Шерзодом Эсановым

«Акрон» расторг контракт с Шерзодом Эсановым
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Полузащитник «Акрона» Шерзод Эсанов покинул команду. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, Эсанов присоединился к тольяттинскому клубу в июле 2024 года. Полузащитник сыграл в 16 матчах во всех турнирах: девять — в РПЛ, семь — в Фонбет Кубке России, в которых смог отметиться одним голом.

До этого 22-летний футболист играл в командах чемпионата Узбекистана. Кроме этого, игрок выступал за молодёжные сборные национальной команды. По информации, предоставленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 300 тыс.

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