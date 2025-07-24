Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Зайнутдинова отреагировал на информацию о переходе полузащитника в «Динамо»

Отец Зайнутдинова отреагировал на информацию о переходе полузащитника в «Динамо»
Комментарии

Батыржан Зайнутдинов, отец полузащитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, отреагировал на информацию о переходе футболиста в московское «Динамо».

«У меня нет информации, что Бактиёр переходит в «Динамо». Мы ещё не разговаривали, он не делился этим», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Защитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов близок к переходу в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android