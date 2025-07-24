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Василий Казарцев не получил назначения на матчи 2-го тура РПЛ

Василий Казарцев не получил назначения на матчи 2-го тура РПЛ
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Арбитр Василий Казарцев не будет работать на матчах 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно после публикации назначений судей на матчи тура на официальном сайте РФС.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым обсуживала матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала. В игре не были засчитаны четыре гола московского «Спартака». На 53-й минуте был удалён защитник «Динамо» Мохамед Аззи, он получил вторую жёлтую карточку. Кроме этого, обсуждения вызвали некоторые эпизоды, произошедшие в штрафной «Динамо». «Спартак» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу Маркиньоса.

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