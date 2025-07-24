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«Монако» согласовал условия контракта с вратарём чемпионского «Байера» Градецки

«Монако» согласовал условия контракта с вратарём чемпионского «Байера» Градецки
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Голкипер «Байера» Лукаш Градецки достиг соглашения по условиям личного контракта с «Монако». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter). Переговоры между клубами продолжаются.

Финский вратарь выступал за немецкую команду с 2018 года, успев провести 269 матчей во всех турнирах и пропустить 330 голов. В составе бывшего клуба Хаби Алонсо голкипер выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны.

В прошедшем сезоне Градецки выходил на поле в 35 встречах, в восьми их которых отыграл «на ноль». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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