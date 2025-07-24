Президент «Порту» Виллаш-Боаш отреагировал на информацию об интересе к Черникову

Президент португальского «Порту» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопрос о возможном интересе клуба к российскому полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову. Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Порту» проявляет интерес к футболисту.

— Правда ли, что «Порту» заинтересован в трансфере Черникова?

— Это неправда, — сказал Виллаш-Боаш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Александр Черников провёл 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.