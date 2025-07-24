«Милан» сообщил о переходе Эступиньяна из «Брайтона»

Эквадорский защитник Первис Эступиньян перешёл из английского «Брайтон энд Хоув Альбион» в итальянский «Милан». Об этом сообщил официальный сайт «Милана».

«Милан» рад сообщить, что Первис Эступиньян присоединился к клубу на постоянной основе, перейдя из «Брайтон энд Хоув Альбион». Эквадорский защитник подписал контракт с «россонери» до 30 июня 2030 года.

Эступиньян родился в Эсмеральдасе (Эквадор) 21 января 1998 года и начал свою футбольную карьеру в молодёжной команде «ЛДУ Кито». В сентябре 2015 года он дебютировал за «Ла Ю» в основном составе и провёл за клуб 45 матчей. Затем он выступал за «Гранаду», «Альмерию», «Мальорку» и «Осасуну», прежде чем перейти в «Вильярреал». В составе «жёлтой субмарины» он провёл 74 матча и выиграл Лигу Европы. Летом 2022 года он перешёл в «Брайтон» и забил пять голов в 104 матчах за «чаек». В 2019 году он дебютировал на международной арене за сборную Эквадора; на сегодняшний день на его счету 48 матчей и четыре гола.

Первис Эступиньян будет носить футболку со вторым номером», — написано в сообщении клуба.