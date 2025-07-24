«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Пальиньи

«Арсенал» рассматривает покупку полузащитника «Баварии» Жоау Пальиньи. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в издании Cfbayerninsider. За португальским хавбеком также следит «Тоттенхэм».

По данным источника, главный тренер «Баварии» Венсан Компани не считает футболиста ключевым в своей схеме игры, поэтому готов отпустить его. Португалец перебрался в «Баварию» летом прошлого года из «Фулхэма». Сумма трансфера составила € 51 млн.

В прошлом сезоне 30-летний Пальинья провёл 27 матчей во всех турнирах за клуб и сборную, в которых не отметился результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.