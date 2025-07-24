Семак оценил дебют Веги и Жерсона за «Зенит»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте защитника Романа Веги и полузащитника Жерсона в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«У Жерсона хороший дебют получился. У Романа тоже неплохой дебют, но так сложилась игра, что здесь на первое место вышли единоборства, было очень много борьбы. И, естественно, Жерсону в таком матче было проще играть, чем Роману, который всё-таки больше играет с мячом, быстро играет, хорошо играет на атаку. Но я повторю, что игра была более силовой, было много борьбы — игрокам более мощным было проще в этой игре», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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