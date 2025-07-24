Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак оценил дебют Веги и Жерсона за «Зенит»

Семак оценил дебют Веги и Жерсона за «Зенит»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте защитника Романа Веги и полузащитника Жерсона в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«У Жерсона хороший дебют получился. У Романа тоже неплохой дебют, но так сложилась игра, что здесь на первое место вышли единоборства, было очень много борьбы. И, естественно, Жерсону в таком матче было проще играть, чем Роману, который всё-таки больше играет с мячом, быстро играет, хорошо играет на атаку. Но я повторю, что игра была более силовой, было много борьбы — игрокам более мощным было проще в этой игре», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Кошмарный тайм «Зенита» с «привозом» Латышонка. Но после выхода Жерсона всё перевернулось!
Кошмарный тайм «Зенита» с «привозом» Латышонка. Но после выхода Жерсона всё перевернулось!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android