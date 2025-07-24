Семак ответил, какую пищу для размышлений дал первый матч «Зенита» с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1).

«Какую пищу для размышлений дал первый матч с «Ростовом»? Как обычно бывает в начале сезона, кто-то лучше готов, кто-то хуже готов, что-то получалось, а что-то получалось не так, как хотели. Где-то, я думаю, и фактор первого матча сказался. Всё-таки товарищеский матч — это одно, а официальный — другое. Втягиваемся в сезон.

Начинать с такой трудной победы — лучше или хуже? Лёгких побед практически не бывает. Я уже говорил, что у нас команда практически не изменилась. И ждать того, что будет легко… Я думаю, это неправильно. И мы не ждём того, что будет легко. Тем более есть команды, с которыми и в прошлом сезоне было очень тяжело, когда с тем же «Ростовом» второй матч чемпионата играли. И с другими командами были сложные матчи. Лёгких матчей не бывает. Поэтому мы готовимся всегда к сложным, тяжёлым матчам. Делаем всё для того, чтобы сыграть как можно лучше. Как сложится игра? Это зависит от многих факторов», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».