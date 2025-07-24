Мосгорсуд прекратил производство по апелляции владельца «Торпедо» Леонида Соболева

Московский городской суд прекратил производство по апелляционной жалобе владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Об этом сообщает официальный сайт судебного органа.

Напомним, после появления информации о возможном взяточничестве со стороны руководителей московского клуба функционер вместе с генеральным директором клуба Валерием Скородумовым был заключён под стражу. Они обвиняются по Ст. 184, Ч. 2 – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Максимальное наказание за данное правонарушение составляет до семи лет лишения свободы.