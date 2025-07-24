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«Акрон» подписал контракт с воспитанником «Зенита»

«Акрон» подписал контракт с воспитанником «Зенита»
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Полузащитник Никита Базилевский стал игроком тольяттинского «Акрона». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что 19-летний футболист перешёл в «Акрон» в статусе свободного агента.

«Воспитанник «Зенита», который начинал заниматься в академиях «Тюмени» и «Рубина», становился чемпионом ЮФЛ-1, призёром молодёжного первенства и дебютировал в профессиональном футболе в июле 2024 года за «Зенит-2». Никита провёл с красно-чёрными летние сборы в Москве и принял участие в двух контрольных матчах.

ФК «Акрон» приветствует Никиту в составе команды и желает ему побед с красно-чёрными!» — написано в сообщении клуба.

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