«Акрон» подписал контракт с воспитанником «Зенита»

Полузащитник Никита Базилевский стал игроком тольяттинского «Акрона». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что 19-летний футболист перешёл в «Акрон» в статусе свободного агента.

«Воспитанник «Зенита», который начинал заниматься в академиях «Тюмени» и «Рубина», становился чемпионом ЮФЛ-1, призёром молодёжного первенства и дебютировал в профессиональном футболе в июле 2024 года за «Зенит-2». Никита провёл с красно-чёрными летние сборы в Москве и принял участие в двух контрольных матчах.

ФК «Акрон» приветствует Никиту в составе команды и желает ему побед с красно-чёрными!» — написано в сообщении клуба.