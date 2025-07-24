Главный тренер «Уфы» Тетрадзе сообщил, что голкипер команды Баклов выставлен на трансфер

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе рассказал, что голкипер команды Олег Баклов выставлен на трансфер.

«Ничего особенного не случилось. Олег Баклов тренируется в общей группе вместе с командой. Просто он выставлен на трансфер. Давайте подробности оставим на потом, есть причины. Мне непонятна такая резкая реакция на это.

Нам предстоит нелёгкая выездная игра, к которой мы готовимся, а на это не обращаем внимания. Олег тренируется с командой в полном объёме — никаких проблем», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

30-летний Олег Баклов выступает за «Уфу» с 2023 года.