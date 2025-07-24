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Главный тренер «Уфы» Тетрадзе сообщил, что голкипер команды Баклов выставлен на трансфер

Главный тренер «Уфы» Тетрадзе сообщил, что голкипер команды Баклов выставлен на трансфер
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Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе рассказал, что голкипер команды Олег Баклов выставлен на трансфер.

«Ничего особенного не случилось. Олег Баклов тренируется в общей группе вместе с командой. Просто он выставлен на трансфер. Давайте подробности оставим на потом, есть причины. Мне непонятна такая резкая реакция на это.

Нам предстоит нелёгкая выездная игра, к которой мы готовимся, а на это не обращаем внимания. Олег тренируется с командой в полном объёме — никаких проблем», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

30-летний Олег Баклов выступает за «Уфу» с 2023 года.

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