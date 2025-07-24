«Вулверхэмптон» объявил о трансфере Арьяса из «Флуминенсе»

Колумбийский полузащитник Джон Арьяс перешёл из бразильского «Флуминенсе» в английский «Вулверхэмптон». Об этом сообщил официальный сайт «Вулверхэмптона».

«Волки» завершили подписание контракта с колумбийцем Джоном Арьясом, перешедшим из бразильского «Флуминенсе», на четыре года с возможностью продления ещё на 12 месяцев.

27-летний нападающий перебирается после впечатляющего выступления на клубном чемпионате мира этим летом и воссоединится с Андре, с которым он играл во «Флуминенсе», и с товарищем по сборной Йерсоном Москерой.

Способный играть на линии атаки позади центрального нападающего, Арьяс завоевал как личные награды, так и командные титулы благодаря выступлениям в Колумбии и Бразилии, и на сегодняшний день провёл 31 матч за сборную», — написано в сообщении клуба.