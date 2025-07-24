Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере Арьяса из «Флуминенсе»

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере Арьяса из «Флуминенсе»
Аудио-версия:
Комментарии

Колумбийский полузащитник Джон Арьяс перешёл из бразильского «Флуминенсе» в английский «Вулверхэмптон». Об этом сообщил официальный сайт «Вулверхэмптона».

«Волки» завершили подписание контракта с колумбийцем Джоном Арьясом, перешедшим из бразильского «Флуминенсе», на четыре года с возможностью продления ещё на 12 месяцев.

27-летний нападающий перебирается после впечатляющего выступления на клубном чемпионате мира этим летом и воссоединится с Андре, с которым он играл во «Флуминенсе», и с товарищем по сборной Йерсоном Москерой.

Способный играть на линии атаки позади центрального нападающего, Арьяс завоевал как личные награды, так и командные титулы благодаря выступлениям в Колумбии и Бразилии, и на сегодняшний день провёл 31 матч за сборную», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Официально
«Милан» сообщил о переходе Эступиньяна из «Брайтона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android