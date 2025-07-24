Полузащитник «Ман Сити» Джек Грилиш прибыл в Неаполь

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прилетел в Неаполь. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport. Ранее появлялась информация о возможном переходе англичанина в команду Антонио Конте.

Напомним, что в «Наполи» уже перешёл бывший игрок «горожан» Кевин Де Брёйне. При этом действующий чемпион Италии рассматривает различные варианты укрепления левого фланга нападения.

Грилиш выступает за «Ман Сити» с 2021 года, перейдя из «Астон Виллы» за € 117 млн. В минувшем сезоне англичанин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.