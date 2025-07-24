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Тренер «Зенита» Семак: и «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась

Тренер «Зенита» Семак: и «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 2-го тура чемпионата России с «Рубином». Встреча состоится 27 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, и «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась. Прекрасно понимаем и знаем лучшие качества друг друга. Уже исходя из состояния, из самой игры, будет видно, кто насколько готов и кто окажется лучше в данном конкретном матче.

Все ли здоровы, все ли готовы играть с «Рубином»? Есть ещё несколько дней, у нас есть определённые проблемы у некоторых игроков. Насколько они серьёзные, покажет время. Надеемся, что все будут готовы к игре. Насколько? Мы посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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