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Семак ответил на вопрос о готовности Жерсона выйти с начала матча «Зенита» с «Рубином»

Семак ответил на вопрос о готовности Жерсона выйти с начала матча «Зенита» с «Рубином»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном выходе полузащитника Жерсона в стартовом составе на матч 2-го тура чемпионата России с «Рубином». Встреча состоится 27 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Убедил ли Жерсон, что уже готов в стартовом составе выходить? Посмотрим. Подумаем, насколько он готов и в какой момент ему лучше выйти. Конечно, он только набирает форму. По вопросу взаимодействия в команде и требований… В каких-то моментах его футбольный интеллект ему помогает, потому что, даже не зная какие-то моменты, он действует абсолютно правильно, исходя из логики игры. Но в каких-то моментах всё же нужно чуть-чуть играть по-другому. Я думаю, что это обычный процесс встраивания игрока в командную игру», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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