Полузащитник «Штутгарта» Мийо близок к переходу в «Атлетико» Мадрид

Полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо ведёт переговоры о переходе в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание L'Equipe. В контракте игрока прописаны отступные в € 20 млн.

23-летний футболист выступает за немецкий клуб с 2021 года, успев провести 88 матчей в чемпионате Германии и отметиться 12 голами. Кроме этого, игрок выступал за молодёжные команды Франции.

В минувшем сезоне полузащитник выходил на поле в 29 встречах в рамках Бундеслиги, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. По информации, предоставленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 35 млн.