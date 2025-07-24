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Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
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Полузащитник «Штутгарта» Мийо близок к переходу в «Атлетико» Мадрид

Полузащитник «Штутгарта» Мийо близок к переходу в «Атлетико» Мадрид
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Полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо ведёт переговоры о переходе в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание L'Equipe. В контракте игрока прописаны отступные в € 20 млн.

23-летний футболист выступает за немецкий клуб с 2021 года, успев провести 88 матчей в чемпионате Германии и отметиться 12 голами. Кроме этого, игрок выступал за молодёжные команды Франции.

В минувшем сезоне полузащитник выходил на поле в 29 встречах в рамках Бундеслиги, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. По информации, предоставленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 35 млн.

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