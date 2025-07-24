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Иван Ломаев тренируется с «Крыльями». Вратарём интересуются клубы Сегунды

Иван Ломаев тренируется с «Крыльями». Вратарём интересуются клубы Сегунды
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев тренируется с самарским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Греческий АЕЛ взял паузу в переговорах по переходу вратаря, поэтому Ломаев рассматривает другие варианты продолжения карьеры. К голкиперу есть интерес от клубов из Сегунды, а также сами «Крылья» раздумывают над тем, чтобы предложить контракт Ивану.

Напомним, ранее появлялась информация, что игрок согласовал условия контракта с «АЕЛ Ларисса». 26-летний вратарь покинул самарцев в июне. В минувшем сезоне футболист принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл «на ноль».

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