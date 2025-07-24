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Агент Кузьмичёв: руководство и тренер «Антальяспора» рассчитывают на Джикию

Агент Кузьмичёв: руководство и тренер «Антальяспора» рассчитывают на Джикию
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, рассказал, что руководство и главный тренер турецкого футбольного клуба «Антальяспор» находятся в полном контакте с российским защитником и рассчитывают на него.

«Георгий давно находится в расположении команды, с 3 июля готовится к новому сезону. Если он принял участие в товарищеском матче, соответственно, со здоровьем всё хорошо. Как Георгий оценивает этот переход? Всё отлично, нужно знать Георгия, он вообще в принципе на позитиве старается всегда быть. Готовится, с руководством и тренером у него полный контакт, они очень рассчитывают на него, поэтому пока всё положительно», — приводит слова Кузьмичёва ТАСС.

В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Ранее российский защитник выступал за московский «Спартак», пермский «Амкар» и «Спартак-Нальчик».

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