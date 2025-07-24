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«Арис» — «Академия Пушкаша»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть

«Арис» — «Академия Пушкаша»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть
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Сегодня, 24 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся кипрский «Арис» Лимасол и венгерская «Академия Пушкаша». Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет транслироваться в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Не начался
Академия Пушкаша
Фельчут, Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Этот матч станет дебютным для Артёма Радькова в качестве главного тренера «Ариса». Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин начнёт свою вторую еврокубковую кампанию в кипрском клубе.

Победителем Лиги конференций в прошлом сезоне стал английский «Челси». В финальном матче «Челси» разгромил испанский «Бетис» со счётом 4:1.

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