«Арис» — «Академия Пушкаша»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть

Сегодня, 24 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся кипрский «Арис» Лимасол и венгерская «Академия Пушкаша». Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет транслироваться в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Этот матч станет дебютным для Артёма Радькова в качестве главного тренера «Ариса». Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин начнёт свою вторую еврокубковую кампанию в кипрском клубе.

Победителем Лиги конференций в прошлом сезоне стал английский «Челси». В финальном матче «Челси» разгромил испанский «Бетис» со счётом 4:1.