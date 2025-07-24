Трансфер Экитике в «Ливерпуль» — в пятёрке самых дорогих переходов французских игроков

Переход нападающего Уго Экитике из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за € 82,5 млн + бонусы в размере € 12,5 млн вошёл в топ-5 самых дорогих трансферов французских футболистов. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Полный список пяти самых дорогих переходов французских игроков выглядит следующим образом:

Килиан Мбаппе — € 180 млн («Монако» — «ПСЖ», 2018); Усман Дембеле — € 135 млн («Боруссия» Дортмунд — «Барселона», 2017); Антуан Гризманн — € 120 млн («Атлетико» Мадрид — «Барселона», 2019); Поль Погба — € 105 млн («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед», 2016); Уго Экитике — € 95 млн («Айнтрахт» — «Ливерпуль», 2025).

Напомним, в минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.