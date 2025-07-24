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Фаринья стал игроком «Пари Нижний Новгород»

Фаринья стал игроком «Пари Нижний Новгород»
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Панамский защитник Эдгардо Фаринья перешёл в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболист заключил контракт с клубом сроком на три года.

«До перехода в нижегородский клуб 23-летний футболист выступал за «Химки». В сезоне-2024/2025 панамский защитник провёл за подмосковный клуб в общей сложности 17 матчей, в которых забил три мяча.

Фаринья начинал профессиональную карьеру в панамском клубе «Атлетико Насьональ». Также за его плечами выступления за «Индепендьенте Ла-Чоррера и «Университарио». Также Фаринья на правах аренды провёл этап карьеры в «Мунисипале», в составе которого стал чемпионом Гватемалы.

Защитник выступает за сборную Панамы. За национальную команду футболист провёл 15 матчей, в том числе принял участие в Кубке Америки — 2024.

Мы приветствуем Эдгардо Фаринью в Нижнем Новгороде! Желаем успехов и как можно больше побед в составе нашей команды!» — написано в сообщении клуба.

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