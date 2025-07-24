Шпилевский: читал «специалистов», которые говорят, что игроки не выдержат. Это всё миф

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о подготовке команды к матчу 2-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится завтра, 25 июля.

«Мы начали подготовку к матчу с «Крыльями Советов» во вторник. Это другой соперник по стилю и содержанию игры. Но настрой у нас должен оставаться на столь же высоком уровне. Я уже сказал футболистам, что если мы думаем, что в матче с «Крыльями Советов» будет достаточно перформанса, что мы показали в игре с «Краснодаром», особенно в первом тайме, то это будет ошибкой. Нам нужно быть ещё лучше. В начале недели чувствовалось, что у игроков остаётся усталость после игры в Казани, но у нас ещё есть время до матча в Самаре. Уверен, что игроки подойдут к матчу с «Крыльями Советов» в хорошем физическом и ментальном состоянии.

Физически команда должна быть готова. На протяжении последних четырёх недель ребята получали новые требования, новую интенсивность. Читал «специалистов», которые говорят, что игроки такого не выдержат. Но это всё миф. Главное – как ты готовишь, восстанавливаешь и адаптируешь футболистов к своим требованиям. Всему своё время. Я вижу, что команда принимает, что мы даём, адаптируется. Игрокам всё нравится, и они уже не хотят играть по-другому. Понятно, что подготовка к матчу с «Крыльями Советов» отличается в нюансах, так как у соперника другая структура, нежели у «Краснодара». Но в детали мне бы вдаваться не хотелось», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».