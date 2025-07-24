Круговой показал самую высокую скорость в 1-м туре РПЛ, новичок «Краснодара» — в топ-5

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой отметился максимальной скоростью среди всех игроков в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Круговой в матче с «Оренбургом» (0:0) разогнался до 35,03 км/ч. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Топ-5 игроков по максимальной скорости в 1-м туре Российской Премьер-Лиги:

1. Данил Круговой (ЦСКА) — 35,03 км/ч;

2. Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала) — 34,96 км/ч;

3. Артём Шуманский (ЦСКА) — 34,74 км/ч;

4. Густаво Сантос («Краснодар») — 34,63 км/ч;

5. Наиль Умяров («Спартак») — 34,56 км/ч.

Во 2-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с грозненским «Ахматом» 27 июля.