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«Ламин был одним из лучших, если не лучшим игроком в прошлом сезоне». Рашфорд — о Ямале

«Ламин был одним из лучших, если не лучшим игроком в прошлом сезоне». Рашфорд — о Ямале
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Новичок «Барселоны» Маркус Рашфорд высказался о вингере сине-гранатовых Ламине Ямале. По словам Рашфорда, испанец был одним из лучших футболистов в мире в сезоне-2024/2025.

«Он очень талантлив. На мой взгляд, в прошлом сезоне Ламин был одним из лучших футболистов в мире, если не самым лучшим. Я счастлив и горю желанием играть с ними. Возможно, я смогу помочь им, и они наверняка смогут помочь мне. Это должно быть интересно», – приводит слова Рашфорда Goal.

Маркус Рашфорд — выпускник академии «Манчестер Юнайтед», вторую часть прошлого сезона он отыграл в аренде за «Астон Виллу». В 41 матче прошедшего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, с 2016 года Маркус Рашфорд защищает цвета национальной команды Англии.

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