Тренер «Пари НН» Шпилевский поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о предстоящем матче 2-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится завтра, 25 июля.

«В РПЛ нет лёгких соперников, со всеми сложно играть. Прежде всего важен наш настрой. Когда играешь с чемпионом или топ-командами, в этом плане легче, хотя, конечно, никакой недооценки «Крыльев Советов» нет. Это качественная команда, во главе которой эмоциональный тренер, который умеет настраивать футболистов. Магомед Адиев уже это доказал. Он проделал фантастическую работу со сборной Казахстана, показал, на что способен. Нас ждёт сложный матч. Мы должны быть готовы лучше, чем это было в игре с «Краснодаром», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».