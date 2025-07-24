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Исак отклонил новый контракт от «Ньюкасла» и рассматривает уход из клуба

Исак отклонил новый контракт от «Ньюкасла» и рассматривает уход из клуба
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Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак решил не продлевать трудовой договор со своим нынешним клубом. Об этом сообщает издание Times Sport в социальной сети X (ранее Twitter). Шведский форвард думает покинуть состав «сорок».

Напомним, ранее футболистом интересовались «Ливерпуль» и ряд клубов из Саудовской Аравии, но «Ньюкасл» решил не продавать своего нападающего. После этого появилась информация о травме игрока и его отсутствии на серии товарищеских матчей в Азии.

В прошлом сезоне Исак сыграл 42 встречи во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, приблизительная стоимость игрока составляет € 120 млн.

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