Новичок «Зенита» Жерсон поделился впечатлениями от дебюта в матче с «Ростовом»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Жерсон поделился впечатлениями от дебюта в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Очень рад дебюту. Очень рад тому, как проявила себя команда. Больше всего счастлив от того, что победили. Теперь готовимся продолжать в том же духе и двигаться дальше.

Что касается впечатлений от церемонии представления — ничего подобного со мной никогда не было. Никогда не встречался с машиной, которая печатает номера на футболках. Было приятно нанести фамилию и номер на футболку. Сделать это своими руками. Классное чувство», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата».