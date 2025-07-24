Новичок «Зенита» Жерсон поделился впечатлениями от дебюта в матче с «Ростовом»
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Жерсон поделился впечатлениями от дебюта в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«Очень рад дебюту. Очень рад тому, как проявила себя команда. Больше всего счастлив от того, что победили. Теперь готовимся продолжать в том же духе и двигаться дальше.
Что касается впечатлений от церемонии представления — ничего подобного со мной никогда не было. Никогда не встречался с машиной, которая печатает номера на футболках. Было приятно нанести фамилию и номер на футболку. Сделать это своими руками. Классное чувство», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата».
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