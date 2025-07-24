Полузащитник «Зенита» Жерсон: я точно должен попытаться выучить русский язык

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жерсон высказался о возможном изучении русского языка.

«Я точно должен попытаться выучить русский язык. Очень тяжело оставаться без полного понимания и не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду стараться и обязательно обращусь за помощью к профессионалу», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата».

Жерсон дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1). Он вышел на замену во втором тайме. Ранее Жерсон выступал за бразильский «Фламенго», французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе».