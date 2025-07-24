Жерсон: всегда играл с «восьмёркой» на спине, но в «Зените» она у Вендела

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жерсон высказался об игровом номере.

«Девятый номер не представляет для меня особой важности. Я всегда играл с «восьмёркой» на спине, но здесь этот номер занят Венделом. Он великолепно представляет этот номер в «Зените» и очень качественно его защищает. Это мой товарищ и соотечественник», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата».

Жерсон дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1). Он вышел на замену во втором тайме. Ранее Жерсон выступал за бразильский «Фламенго», французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе».