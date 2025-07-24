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Игрок «Зенита» Жерсон поделился ожиданиями от матча с «Рубином»

Игрок «Зенита» Жерсон поделился ожиданиями от матча с «Рубином»
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Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ с «Рубином». Игра между сине-бело-голубыми и казанцами пройдёт 27 июля. Начало — в 20:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Точно готов выходить с первых минут. Готов проводить на поле столько времени, сколько потребуется. С самого начала такая готовность у меня присутствует. Конечно, стараюсь узнавать о соперниках. Буду двигаться от матча к матчу, изучать каждого противника. Но гораздо важнее для меня — как следует узнать своих партнёров по команде. С каждым днём вливаюсь всё сильнее и знакомлюсь лучше», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата».

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