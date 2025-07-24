Игрок «Зенита» Жерсон поделился ожиданиями от матча с «Рубином»

Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ с «Рубином». Игра между сине-бело-голубыми и казанцами пройдёт 27 июля. Начало — в 20:00 мск.

«Точно готов выходить с первых минут. Готов проводить на поле столько времени, сколько потребуется. С самого начала такая готовность у меня присутствует. Конечно, стараюсь узнавать о соперниках. Буду двигаться от матча к матчу, изучать каждого противника. Но гораздо важнее для меня — как следует узнать своих партнёров по команде. С каждым днём вливаюсь всё сильнее и знакомлюсь лучше», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата».