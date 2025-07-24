Агент Карраскаля сообщил, что «Динамо» и «Фламенго» договорились о трансфере игрока

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос о трансфере своего клиента в бразильский «Фламенго».

«Карраскаль действительно близок к переходу во «Фламенго». Клубы достигли соглашения по трансферу», — сообщил Родриго Лопес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хорхе Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за столичный клуб 49 матчей в Российской Премьер-Лиге. Ранее сообщалось, что футболист был оштрафован своим нынешним клубом из-за неприезда на сборы команды к 16 июня.