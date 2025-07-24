Жерсон: где находится Казань на карте? Честно, я и в Бразилии могу запутаться
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Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Жерсон ответил на вопрос о Казани. Во 2-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» 27 июля.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Нашли Казань на карте?
— Если честно, я и на карте Бразилии могу запутаться (улыбается). Не могу сказать, что представляю, куда мы полетим. Самое главное, чтобы мы прилетели туда, показали хорошую игру и выполнили свою работу, — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата».
Жерсон дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1). Он вышел на замену во втором тайме. Ранее Жерсон выступал за бразильский «Фламенго», французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе».
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