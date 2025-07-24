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Новичок «Зенита» Вега: нашёл и изучил всю информацию о клубе и Петербурге

Новичок «Зенита» Вега: нашёл и изучил всю информацию о клубе и Петербурге
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Защитник «Зенита» Роман Вега, недавно перешедший в клуб из Санкт-Петербурга, высказался о своё трансфере и конкуренции в команде.

«Конечно, знал, кто играет в «Зените». Когда стало понятно, что перееду в Петербург — нашёл всю возможную информацию и всё изучил. Совершенно не смущает конкуренция. Это здоровый процесс, который идёт на пользу всем. Как Дуглас сделает меня лучше благодаря этой конкуренции, так, надеюсь, и я смогу дать что-то ему. В конечном счёте в победителях останется вся команда. На каждой позиции будет играть тот, кто лучше», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата».

Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны».

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