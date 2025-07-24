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Роман Вега рассказал, каких футболистов «Зенита» знал до перехода в команду

Роман Вега рассказал, каких футболистов «Зенита» знал до перехода в команду
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Аргентинский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега рассказал, кого из футболистов сине-бело-голубых знал до перехода в команду.

«По большому счёту практически все игроки «Зенита» так или иначе были на слуху. Первыми на ум приходят Барриос, Кассьерра, Мантуан, Нино. Но так или иначе — о ком-то знал по слухам, а кого-то видел», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата».

21-летний Роман Вега дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1). Он начал матч с первых минут и был заменён в перерыве. Ранее Вега выступал за «Аргентинос Хуниорс» и представлял вторую команду «Барселоны».

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