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Роман Вега: жена и футболисты «Зенита» сказали, что я похож на Дмитрия Бивола

Роман Вега: жена и футболисты «Зенита» сказали, что я похож на Дмитрия Бивола
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Футболист «Зенита» Роман Вега отреагировал на сравнения с боксёром Дмитрием Биволом.

— Вы похожи на Дмитрия Бивола. Как относитесь к таким шуткам?
— Да, было забавно. Партнёры по команде сказали мне, что мы внешне похожи. Но сильнее всего мне ударило то, что жена моя сказала, что есть у нас что-то схожее (улыбается). Мы посмеялись с ней дома. Но ситуация необычная, — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата».

О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн. Напомним, «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона.

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