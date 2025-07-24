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Новичок «Зенита» Вега объяснил, почему выбрал 66-й номер в команде

Новичок «Зенита» Вега объяснил, почему выбрал 66-й номер в команде
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Аргентинский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался об игровом номере.

«Если честно, не знал, что это первый раз в истории «Зенита», когда кто-то примеряет футболку с номером 66. Для меня теперь это дополнительная ответственность и желание ярче под этим номером играть. Я очень люблю номер шесть — играл под ним в Аргентине. В «Зените» он занят. Я решил просто добавить одну шестёрку», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата».

21-летний Роман Вега дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1). Он начал матч с первых минут и был заменён в перерыве. Ранее Вега выступал за «Архентинос Хуниорс» и представлял вторую команду «Барселоны».

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