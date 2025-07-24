Защитник «Зенита» Вега: очень хочу выучить русский язык, пока знаю только вежливые слова

Аргентинский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега ответил на вопрос о желании выучить русский язык.

«Мне бы очень хотелось учить русский язык. Потихоньку знакомлюсь с базовыми фразами и словами, которые помогают в быту. Вежливые слова: «Спасибо, доброе утро». Стараюсь узнавать побольше и запоминать то, что слышу. И, конечно, хотелось бы однажды дорасти до какого-то уровня владения русским», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата».

21-летний Вега дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1). Ранее Вега выступал за «Аргентинос Хуниорс» и вторую команду «Барселоны».