Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Вега: очень хочу выучить русский язык, пока знаю только вежливые слова

Защитник «Зенита» Вега: очень хочу выучить русский язык, пока знаю только вежливые слова
Комментарии

Аргентинский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега ответил на вопрос о желании выучить русский язык.

«Мне бы очень хотелось учить русский язык. Потихоньку знакомлюсь с базовыми фразами и словами, которые помогают в быту. Вежливые слова: «Спасибо, доброе утро». Стараюсь узнавать побольше и запоминать то, что слышу. И, конечно, хотелось бы однажды дорасти до какого-то уровня владения русским», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата».

21-летний Вега дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1). Ранее Вега выступал за «Аргентинос Хуниорс» и вторую команду «Барселоны».

Материалы по теме
«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ уже 23 года
Истории
«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ уже 23 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android