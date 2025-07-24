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Новичок «Зенита» Вега: Петербург поразил своей красотой, чувствую себя в безопасности

Новичок «Зенита» Вега: Петербург поразил своей красотой, чувствую себя в безопасности
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Футболист «Зенита» Роман Вега высказался о Санкт-Петербурге. О переходе Веги «Зенит» объявил в начале июля.

«Было время познакомиться с городом. Уже рассказывал своим знакомым и близким, что меня поразил Петербург своей красотой. Я чего-то подобного ждал, потому что изучал виды города, фотографии перед тем, как приехать. Но реальность оказалась куда более красивой и яркой. Чувствую себя здесь в безопасности. Мне и моей жене здесь очень спокойно, ребёнку тоже. По сравнению с Аргентиной, здесь более спокойный ритм жизнь. Уверен, что нас здесь ждёт прекрасная жизнь. Очень рады, что мы здесь», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата».

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