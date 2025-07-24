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«Марсель» хочет подписать нападающего «Зенита» Мантуана

«Марсель» хочет подписать нападающего «Зенита» Мантуана
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Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан может перейти в «Марсель». Об этом сообщает издание Footmercato. Бразилец входит в шорт-лист французского клуба.

Напомним, ранее появлялась информация об интересе «Фламенго» к 24-летнему игроку команды из Санкт-Петербурга. Последние два сезона Мантуан играл в «Зените» в основном на позиции правого защитника.

Мантуан выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года. За это время он провёл 104 матча за клуб во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 14 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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