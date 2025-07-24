Три российских клуба заинтересованы в переходе нападающего сборной Туниса

Самарские «Крылья Советов» и ещё два российских клуба ведут переговоры о трансфере нападающего «Монастира» и сборной Туниса Хазема Мастури. Об этом сообщил журналист Руди Галетти в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Тунисский нападающий, забивший 18 мячей в прошлом сезоне, также получил предложения от «Университатя Клуж», которое «Монастир» отклонил, посчитав его слишком низким, и от «Модерн Спорт», от которого отказался Хазем», — написал Галетти.

Хазем Мастури дебютировал за сборную Туниса в 2024 году. На его счету шесть матчей и два гола. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего нападающего в € 650 тыс.