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В «Краснодаре» заявили, что им нужно много работать, чтобы защитить титул чемпиона РПЛ

В «Краснодаре» заявили, что им нужно много работать, чтобы защитить титул чемпиона РПЛ
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Бразильский полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто поделился ожиданиями от сезона-2025/2026. Напомним, чёрно-зелёные выиграли внутреннее первенство по итогам прошлого сезона, разгромив «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ на домашней арене.

– Какие у вас ожидания от нового сезона?
– Хорошо, что мы начали этот сезон, выиграв и набрав три очка. Теперь же нам необходимо продолжить в том же духе. «Краснодару» нужно много работать, чтобы защитить титул чемпиона РПЛ, – приводит слова Аугусто «РБ Спорт».

В первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0.

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