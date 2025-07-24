В «Краснодаре» заявили, что им нужно много работать, чтобы защитить титул чемпиона РПЛ

Бразильский полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто поделился ожиданиями от сезона-2025/2026. Напомним, чёрно-зелёные выиграли внутреннее первенство по итогам прошлого сезона, разгромив «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ на домашней арене.

– Какие у вас ожидания от нового сезона?

– Хорошо, что мы начали этот сезон, выиграв и набрав три очка. Теперь же нам необходимо продолжить в том же духе. «Краснодару» нужно много работать, чтобы защитить титул чемпиона РПЛ, – приводит слова Аугусто «РБ Спорт».

В первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0.